美國總統大選剩下10幾天，但此時卻爆發民主黨候選人拜登的「郵電門」醜聞，對此，淡江大學榮譽教授陳一新驚呼，美大選真正「10月驚奇」出現了，而這個醜聞的爆發，對拜登是很嚴重打擊，雖然拜登目前民調維持領先，但後續影響，還很難說。

《紐約郵報》踢爆民主黨總統候選人拜登次子韓特送修筆電內電郵的內容，披露韓特與烏克蘭公司掛勾等證據後，最新美國總統大選民調顯示，拜登支持度下滑2個百分點，不過仍舊以50%的支持率大於川普的43%，兩人差距約7個百分點。

陳一新日前在政論節目《新聞大白話》上表示，美國大選現在有新的變數，就是拜登的「郵電門」爆發，這可以說是美大選最大的「10月驚奇」！現在這個風波還在醞釀中，目前「郵電門」在美國還只有小報報導，許多主流媒體還沒有跟進，但可看到川普已經在對拜登窮追猛打。也可看到，現在拜登對「郵電門」的後續發酵已經焦頭爛耳！

陳一新直言，拜登受到「郵電門」的影響，民調已經開始明顯影響下滑，目前雖然拜登還是領先態勢，可是還是要看「郵電門」未來發展趨勢。陳一新更強調，川普的支持者大多都是沉默支持者，雖然現在提前投票的選民高達2000多萬，但真正比起還未投票的人還是有一段差距，所以最後出來投票的人才是真正決定川普是勝是敗的主要因素。

(中時新聞網)