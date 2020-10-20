台中一名護理師惠利（化名）於台中一間醫院工作，替一名陳姓男病患量血壓，卻遭襲胸，當下惠利以為對方並非有意，因此當下並未做出反應，讓陳姓病患又再次強捏得逞，嚇得她當場問「你怎麼可以這樣？」豈知，對方竟以台語回「用捏的才會爽」，讓她決定上法院，提出告訴。

據判決書指出，惠利於台中一間醫院擔任護理師，今年３月23日下午14時許，她一如往常推著血壓機至病房替病患量血壓，其中，一名陳姓病患以右手觸摸惠利胸部，惠利當下以為陳姓病患不小心，並無做出反應，陳男見狀便變本加厲，再次伸出右手朝惠利左胸大利壓捏，嚇得她當場向後跳問及「你怎麼可以這樣？」豈知，陳男竟以台語回：「用捏的才會爽」。

所幸，所有的一切，都被在一旁的男看護看在眼裡，並大聲喝叱，協助惠利將陳男的血壓量完畢，隨後，惠利返回護理站，將其通報主管，並報警處理。

惠利以涉嫌性騷擾，對陳姓病患提出告訴，檢方也依照性騷擾防治法將他起訴，但在法官審理時，被害人惠利又決定撤回告訴，因此，法院判決公訴不受理。

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(中時新聞網)