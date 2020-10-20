捷泰(6165)今年5月20日公告，透過悅豐興業，收購其100％持有的旭瑞文化傳媒，也正式入主「浪Live」直播，在跨入直播產業後，營收在9月開始發酵，單月達1.73億元，較去年同期13.9萬元大幅成長，法人預期第4季在直播收入挹注下，營收將持續高度成長，每股獲利力拚2元。

捷泰今年5月董事會決議轉型邁入直播產業，主要考量原連接器相關業務於近年受大陸低價產品競爭，且無新式機種交替，致客源流失，營收逐年下滑，因此，收購「浪Live」，在可控的收入成本規劃下，「浪Live」的經營績效表現良好，能提供一個穩健永續的平台。

M17在美國掛牌失利，其它股票上市的直播公司大多為大陸、香港及美國上市，「浪Live」透過捷泰，成為台灣首家以直播為主的上市公司。

捷泰今年第2季轉盈，上半年累計稅後淨利0.55億元，每股盈餘0.11元。8月獲利0.5億元，每股盈餘0.1元，單月接近上半年總和。而直播業務開始挹注下，9月營收大幅攀升，法人估計8、9月每股獲利可超過0.4元，第4季獲利動能可期。

(時報資訊)