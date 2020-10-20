聯電(2303)下周舉行法人說明會前，一家港系外資看好聯電第3季毛利率優於預期，上調今年、明年每股盈餘預估值，並將目標價調高到38元。

繼台積電後，聯電預計下周四(29日)下午舉行線上法人說明會。聯電第3季產能利用率逼近滿載，單季營收448.7億元，季增1.09%，略優於預期，並創下歷史新高紀錄。

港系外資發布研究報告指出，由於產業持續供過於求，聯電今年第3季毛利率有望上看25%，優於市場推測的21%；預期第4季營收將季增4%，優於市場推測的季減1%。

港系外資指出，聯電28、40奈米等主要製程產能利用率提升，公司可望提升高毛利產品比重，加上中國晶圓代工廠中芯遭美國制裁，聯電有望搶市占有利營運，將聯電2020年、2021年每股盈餘預估值上修14%、8%，至1.74元、2.13元，維持「買進」評等，目標價從30元升到38元。

目前外資多看好聯電第4季營收再挑戰新高。多數外資法人預期，8吋晶圓代工產能供應吃緊加上漲價效益，看好聯電第4季業績可望持續攀高，將續創單季營收歷史新高紀錄。

先前外資已對聯電有一波目標價調升潮。其中，日系外資喊目標價40元，歐系外資則為目前最高目標價45元。

日系外資先前將聯電目標價從28元大舉調升至40元，指聯電股價仍然嚴重被低估。日系外資表示，聯電自7月以來股價突破10年以來區間，外界傳出中芯因美國禁令可能轉單聯電，但就算少了轉單題材，聯電結構性的改變為股價帶來機會。

歐系外資預估，8吋晶圓價格今年第4季至明年首季平均單價增加5%，聯電受惠於28奈米放量，加上中芯遭美國制裁，聯電也可望從中得利。

(時報資訊)