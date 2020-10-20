匯豐銀行於今(10/20)日宣布分別與大亞(1609)集團及信邦(3023)電子簽訂「可持續發展表現連結貸款」(Sustainability Linked Loan)，該等款項將有助兩家本土企業訂立長期的綠能經營方針，在業務上推動可持續發展的目標。貸款總金額共計新台幣4億5千萬元。匯豐台灣強調，貸款款項將有助於兩家本土企業訂立長期的環保綠能經營方針，在業務上推動可持續發展的目標。

匯豐台灣此次分別與大亞集團及信邦電子簽署一至二年期的貸款，在本次的貸款架構下，兩家企業在提升年度太陽能發電量、降低溫室氣體排放量、增加綠能營收比例，以及逐步優化企業社會責任能力等方面皆有相關的承諾；匯豐台灣將依據大亞集團以及信邦電子在設定目標的表現提供優惠利率。

大亞集團董事長沈尚弘表示： 「這項與可持續發展連結的貸款是大亞邁向可持續未來的重要一步，不但反映大亞集團以負責任的方式追求成長，也代表我們支持台灣可持續發展的願景。」

信邦電子董事長王紹新表示：「信邦近幾年致力轉型為綠色企業，以『Go Green』為邁向永續發展之承諾及行動宣言，近三年來信邦不斷投入綠能產業的發展以提升綠能產業營收佔比。本次與匯豐簽屬可持續發展表現連結貸款，除了承諾增加綠能營收，亦將進一步提升由全球評鑑平台EcoVadis認證的企業社會責任分數，積極展現本公司發展綠能的決心。」

「可持續發展表現連結貸款」概念始於2017年，是指能夠與可持續性連結，藉此激發借貸方實現具有開創性和規劃性的可持續作為；在實踐過程中，溫室氣體排放、能源使用效率等皆可被選為「可持續表現目標」(Sustainability Performance Target)，而執行成果也將影響貸款的利息。根據路孚特(Refinitiv)的數據顯示，2019年全球綠色以及可持續表現連結的貸款金額已超過1,600億美元，較2018年成長2.5倍之多；匯豐集團近日更宣布加碼支持低碳經濟，在未來十年將為可持續發展項目預留7,500億美元至1兆美元的融資和投資額度。隨著愈來愈多的台灣企業不斷提高自身的可持續經營能力，台灣投入可持續發展融資的成長指日可期。

匯豐(台灣)商業銀行工商金融業務處負責人蕭仲程說明：「提供與可持續性連結的金融產品是邁出正確方向的一步，這種創新的金融解決方案展現了匯豐台灣提供客製化產品的能力，既符合企業客戶的可持續經營框架，又能夠為客戶提供適切的融資架構。」他說明，衡量企業的可持續表現與相應調整的利率幅度，需要經過縝密的分析和計算，「可持續發展表現連結貸款」扮演著催化劑的角色，提供了一個明確的目標，讓不同產業的客戶清楚理解相關規則，包括企業整體ESG或CSR表現、訊息披露以及審核過程等。

(時報資訊)