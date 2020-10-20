中壽(2823)應用人臉辨識技術，讓保戶「刷臉」就能買保險，成為首家申請並通過金管會保險局審核完成人臉辨識行動投保試辦作業的業者，試辦期間保戶迴響熱烈，完成3,600件投保案件，提升核保效率，省下了86,400小時。

中壽攜手核心智識(Coretech Knowledge Inc.)，應用人臉辨識技術於投保流程中，試辦期間保戶熱烈響應，以原訂計畫一半的時間，就完成生物辨識投保目標。採人臉識別方式投保者，無須再簽署紙本行動投保確認同意書，你的臉就是密碼，不怕遺失、更不用擔心遭人盜用，因為你是獨一無二且「隨身攜帶」，從使用者為中心出發，讓體驗再優化；此外，作業全程E化，減少紙本用量，讓保戶也能以行動支持環保。

試辦期間，人臉識別技術展現高度認證能力，能有效確保通過辨識者為保戶本人，並輔以錄音錄影功能，強化保戶投保意願確認，大幅降低冒名投保及投保內容不符等爭議，以保障保戶權益。成功完成人臉註冊的保戶，再次投保時僅須進行人臉識別即可完成保戶身分確認，不需再以其他證件來做身份識別，不僅僅是提升投保的便利性，更創造全新的使用者為中心服務體驗。

(時報資訊)