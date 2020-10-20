特斯拉（Tesla）周一宣布，本月起將開始向歐洲十多個國家出口中國製造的Model 3電動車，加入越來越多汽車製造商將中國用為電動車出口樞紐的行列。

特斯拉發布聲明表示，公司將自本月起向德國、法國、義大利與瑞士在內等歐洲國家出口中國製造的電動車。

其德國競爭對手BMW也正準備將其瀋陽合資廠所生產的電動車iX3出口到歐洲，而戴姆勒則準備將其Smart品牌城市車款的生產轉移到杭州灣。

不畏華盛頓與北京當局之間的緊張局勢不斷升高，特斯拉持續在中國擴張。上海廠是特斯拉在美國以外第一座電動車製造工廠，於去年12月開始出貨，其今年目標是生產15萬輛電動車。

特斯拉表示，中國政府對產業的支持、創新的本地企業，以及採納新技術的客戶，使中國成為智慧電動車的最佳市場，他並表示特斯拉將擴大在中國的汽車生產、充電設施與銷售網路。

特斯拉上個月在這個全球最大汽車市場賣出逾11,000輛Model 3電動車，該公司亦已擴大上海廠的生產陣容，開始打造Model Y休旅車。

此外，稍早前市場調研公司Cross-Sell周一發布報告指出，第三季特斯拉在加州的車輛登記數較去年同期下滑13%。

報告指出，特斯拉在加州這個其美國最大市場的登記數，從第二季的約9,800輛谷底，反彈到第三季的約16,200輛，但仍較去年同期減少約13%，主要受到Model 3登記數大減影響。

第三季大眾平價款Model 3在加州的登記數年減60%，降為6,500輛。此款車過去總是占加州總車輛登記數的一半以上。Model Y在加州的登記數接近7,300輛，超越Model 3。

(時報資訊)