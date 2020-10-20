台南東山17日晚間發生連3震，地震發生前，有民眾在安平漁人碼頭看見魚群詭異狂跳；日本神奈川縣沿海日前也陸續有民眾通報，空氣中瀰漫著不明惡臭，範圍甚至擴大到橫濱市、横須賀市，引起外界好奇，會不會是大地震的前兆？
根據韓媒《中央日報》報導，神奈川縣六月開始接獲民眾投訴有聞到濃濃瓦斯味及燒塑膠的味道，神奈川縣調查後發現，空氣中確實含有丁烷、戊烷等化學物質，且含量超過一般數值的7至14倍之多。到底這些化學物質從何而來？專家提出下列3點推論，其中1點不排除是大地震前兆。
1. 石油儲存槽龜裂或故障，造成瓦斯外洩。
2. 海水水溫過高，海中微生物大量分解過程中產生硫磺。
3. 大地震前兆
根據媒體報導，1923年關東大地震前，也曾傳出發生詭異臭味，立命館大學環太平洋文明研究中心高橋學教授指出，地下岩石破裂時會散發出燒焦的味道，雖然不一定是大地震前兆，但可藉此提高警覺。不過也有其他專家認為，由於發生臭味的地點與地下斷層不一致，因此否定是地震前兆。
(中時新聞網)
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