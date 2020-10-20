新北市長侯友宜是國民黨明日之星，新北議會民進黨團20日總質詢，質疑侯在兩岸與美豬議題態度曖昧，更說侯與AIT高官會面，卻沒當面表達反對美豬，事後才在媒體放話，根本是「人前手牽手，人後下毒手」；侯友宜答詢時指出，保衛國家是我們的責任，不允許共機越過中線，美豬議題他也舉行記者會表態反對進入校園，「看報紙就知道，絕無迴避」。

民進黨團總召林銘仁說，不少媒體詢問侯友宜的兩岸與中共飛機越界問題，侯竟然回答兩岸不應該「互相挑釁」，請問台灣有挑釁嗎？中國屢屢越界，侯友宜卻不指責，彷彿自己是聯合國理事會理事長，還是現在已經是美國人了。

林銘仁也說，美豬入台國民黨反對，侯本身也參加連署，但先前美國在台協會AIT理事主席莫健與處長酈英傑見面，卻沒有當面表達反對想法，事後才說反對桶刀，真的很奸詐，這樣是「人前手牽手，人後下毒手」。

侯友宜強調，對於共機挑釁，當初發言脈絡被截取，保家衛國是我們責任，不允許中共到中線越過挑釁，像他到這種年齡，國家需要他上戰場，他也不會有問題，只要讓國家國力增強他都願意。

另外美豬議題，侯指出，他多次公開反對，也與農業局、教育局與衛生局舉行記者會反對萊豬進入校園，每一個人都有看到，況且好朋友也會有不同意見的時候，「就像我跟你一樣」，只要看電視、看報紙，就知道他的態度，朋友會互相體諒互相包容這樣才對。

(中時 )