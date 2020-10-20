光芒在世界大賽首戰派出葛拉斯諾(Tyler Glasnow)先發，第2戰才會派出賽揚獎投手史奈爾(Blake Snell)。葛拉斯諾原是海盜隊投手，去年在光芒12場先發的自責分率僅1.78，今年雖然漲到4.08但也是陣中相對最穩定的先發投手。

Tyler Glasnow tips his pitches to the Astros in the ALDS, a breakdown



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去年光芒在分區系列賽2勝3負被太空人淘汰，投手教練也有很大責任，因為葛拉斯諾的投球準備動作有破綻，在G5生死戰遭到太空人一頓毒打。MLB節目分析，葛拉斯諾投球前如果把手套放在脖子附近，那就是他要投快速球，放在稍低的胸膛位置是曲球。

太空人打者布瑞格曼(Alex Bregman)、艾爾圖維(José Altuve)看穿了破綻，面對葛拉斯諾的曲球都不為所動。葛拉斯諾手套位置的差異從中外野鏡頭已能看出來，當然逃不過狡猾的太空人打者。他兩戰7局被敲9安、失6分。

今年葛拉斯諾的預備動作改變，手套不再垂直移動，而是直接擺在接近腰間的位置，擺好之後右手才伸進去抓球。季後賽他兩戰被洋基打4分，送出12張老K，對太空人系列賽只投1場，沒能成功復仇但狀況也有好轉。例行賽只要派葛拉斯諾先發或開場，光芒戰績為9勝2負。

(中時新聞網)