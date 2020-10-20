61歲資深女星夏光莉剛出道就有「台灣第一刀馬旦」美譽，曾演出《白娘子傳奇》、《楚留香傳奇》、《劉伯溫傳奇》等夯劇，在事業最風光之際為藍文青息影，未料花費28年青春，卻換來對方的外遇生子，她近日在節目痛揭藍文青的惡行，甚至被抓包時還搬出關聖帝君滅火。

夏光莉在節目《命運好好玩》時表示，藍文青當年對她一見鍾情，追求過程相當積極、猛烈，一天會按照四餐噓寒問暖，不過，夏光莉身旁的朋友都反對他們交往，形容藍文青是狡私狡詐、無情無義、好賭好色，還有暴力傾向的人，但是夏光莉觀察一陣子，只覺得男方僅有抽菸、吃檳榔的習慣，其他方面都很好，便卸下心房與他交往。

夏光莉和藍文青曾經轟動一時。（圖／中時資料照）

未料交往3年後，藍文青的本性才逐漸露出，有次打牌回家，領子上居然有口紅印，但他辯稱是同事的小孩搽口紅親到，強調如果有背叛，會被關聖帝君處罰，夏光莉雖然覺得有點怪，還是選擇相信。

更詭異的是，夏光莉在藍文青的車內眼鏡盒中發現一顆藍色壯陽藥，還有一張汽車旅館的休息卡，藍文青狡辯說是合夥人需要的，通通推給身邊的小弟；且藍文青同時使用三支手機，一支打給夏光莉，另外兩支是聯絡小三與小四，甚至生了小孩，直到夏光莉60歲大壽，藍文青才向她坦承「我出軌外遇已經15年了，也有3個小孩」，令夏光莉感嘆他這張嘴真的太會說話，「我遇到我人生中最大一個騙子，他說謊話眼睛連眨都不眨，太高竿了」。

(中時新聞網)