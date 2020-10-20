自助餐3道菜要180元，網曝「地雷食物」：小心當盤子。（圖／翻攝自PTT）

去自助餐夾這食物「盤」爆！網友分享在自助餐夾了三道菜，包含鮭魚、高麗菜、荷包蛋和白飯，結帳竟然就要180元，讓許多網友傻眼直呼，這個價格不如去吃鐵板燒或百貨美食街，也有許多人透露，自助餐敢夾魚的人都財富自由，小心被當成盤子。

網友在PTT上分享「夾了三道菜的自助餐便當」，其中包括半片鮭魚、一份高麗菜、一個荷包蛋以及一大碗的白飯，結帳時價格卻很驚人，也讓他忍不住發問，「在尊爵不凡的大安區自助餐這樣要多少錢合理？」

原PO也在留言區解答，三道菜的自助餐要價180元，驚人價格引發網友討論，「180元可改買爭鮮的便當，擺滿鮭魚100元初」、「180元我直接吃大埔鐵板燒」、「180直接去百貨美食街就好，幹嘛吃這個」「雖說鮭魚還蠻大片，但180真的太貴，我原本估120元」「不愧是天龍國，不過這塊鮭魚蠻大的」。

許多網友也直呼，自助餐別隨便亂夾海鮮類，「自助餐敢夾魚的都財富自由」、「盤爆」、「上次買了一片小鮭魚就被算120至130」、「鮭魚成本比較貴」、「幹嘛在便當店買鮭魚啊？難怪被盤」、「鮭魚半片全聯生的都要60元了」。

原PO也在留言處解釋，突然很想吃鮭魚就夾了，想到便利超商一包鮭魚也要79元，大約兩包才有這塊的大小，才想說其實還好。不過原預計鮭魚的總價是100元左右，因此整個便當應是150元，沒想到竟比想像中的貴，且超商的鮭魚反而還比較好吃。

(中時新聞網)