纖碧爾（XIAN BIER）

酒廠創辦人 曾貽連

曾貽連以堅實的製作啤酒實力，堅守風味，在結合在地農產之餘，不忘給予農民適切的回饋，讓參與啤酒釀造過程中的每個人，都能得到合理的回報。

香山荔枝的在地風味，下圖：荔枝原露。（圖／IN新竹提供）

香山荔枝的在地風味

為了在啤酒中保留特有的香山荔枝香，曾貽連走訪香山數個種植荔枝的山頭，找到能夠合作的農家，請他們先將荔枝釀成荔枝原露，後再以原農產的十幾倍價格收購，作為荔枝啤酒的原料。曾老闆表示：「間接幫助農民，幫他提升經濟效益，你創新，也要帶有產值。」

纖碧爾酒廠（圖／IN新竹提供）

纖碧爾酒廠

新竹首家手工精釀啤酒廠纖碧爾立足香山，秉持「厚道」的經營方法，深根香山11年，將在地精神放在啤酒裡，將感情放在與人互動上。這就是纖碧爾風味設計核心的精髓。除了生產新鮮釀造啤酒，還設有觀光啤酒廠參訪導覽，並結合了咖啡廳、餐廳。有空時，不妨前往一飽口福吧。

新竹市香山區中華路六段6-3號

03-540-2548

(中時新聞網)