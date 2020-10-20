歌仔戲小旦出身的「娃娃音始祖」林美照，轉戰戲劇圈後表現亦相當亮眼，但近年她較沒出現在螢光幕前，全是因為健康亮紅燈，繼幾年前急性肺炎、聲帶受損後，今年又發現罹患大腸原位癌，緊急安排了手術，而自己生病加上看了羅霈穎驟逝，林美照在節目上坦言已看淡生死，如今想先辦告別式，不留遺憾。

林美照近日上《命運好好玩》節目，分享了近年對抗病魔的歷程，以及目前的身體狀況，她表示其實每2年都會做健康檢查，但今年4月心血來潮，自費安排了第一次大腸鏡檢查，竟然發現腸子裡塞滿奇形怪狀約20顆腫瘤，其中一顆還是原位癌，雖受到打擊但仍積極面對，馬上安排手術都切除，所幸術後已無大礙，之後也發現有白內障，她也接受了白內障手術，處理後目前已經都解除危機。

林美照透露，患病後才來檢視日常生活模式，發現因為不愛運動，血糖血脂都過高，被身為營養師的乾女兒逼著運動、調整飲食，來維持身體狀態，而經歷如此重大的傷病難關，加上看到羅霈穎8月時驟逝，讓林美照深感人生無常，但也對生死看淡了，吐露：「不求好生只求好死」。

如今的她有一個心願，就是辦個生前告別式，說死後再辦自己沒參加到就不好玩了，希望趁體力好的時候來舉辦，要求選個美美的場地，大家打扮漂漂亮亮來參加，希望賓客都不要哀戚，而是開心溫馨來敘舊聊聊天，結果被主持人念：「你現在都好好的，想那些幹嗎？」，林美照則解釋是不想留下遺憾，想著或許自己如果像羅美眉一樣說走就走，想見的人、想說的話沒說，趁著辦生前告別式，可以都了卻心願。

(中時新聞網)