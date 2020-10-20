陸軍第三地區支援指揮部陳姓一等士官長，半年間向同單位的翁姓中士借款4次，總計欠款51萬元未還，引發翁士及其家屬不滿，怒打1985專線申訴。三支部調查後計陳男4大過，予以撤職，陳官不服提告，台北高等行政法院認為過度處罰，不符比例原則，判決撤罰，可上訴。

陳男2018年8月3日向翁士借款4萬元；同月22日又要翁士貸款45萬元供他使用；隔年1月18日，陳男又要翁士再辦50萬元貸款，以償還之前的貸款；同年2月間再向翁士借2萬元。

翁士及家屬不滿，氣得打1985專線申訴，三支部召開人事評議會，2019年8月21日依4次違失行為記陳男4次大過，並以1年內累滿3大過核定撤職，停止任用1年。陳男申請官兵權益保障審議遭駁回，循序提起行政訴訟。

陳男主張， 4次借貸金額不同，且部分已償還，三支部未分情節輕重皆記大過，有裁量怠惰情事；他借錢是為了償還其他債務，主觀上應屬於同一行為，三支部分4次懲處，認事用法違法。

陳男並指，依《懲罰法》規定，高階士官向低階士官借貸，必須有「藉勢、藉端」才構成違規，但從他與翁士的對話紀錄，可知他沒有以軍階權勢相逼，翁士是基於友情關係借錢給他。

三支部抗辯，按《軍風紀實施規定》，長官只要向部屬借貸，不問違反意願、金額多寡、方式合法與否及是否還款，都構成違失行為。監察官介入行政調查後，認定陳男4次借貸行為，並有51萬元未清償，致引發糾紛，確實已違反規定。

三支部強調，長官、部屬間有指揮領導及上命下從的利害關係，一但牽扯借貸，部屬很可能礙於權勢難以拒絕，長官也可能受制部屬，影響領導威信及任務遂行，因此國軍嚴禁此類行為，本案懲罰程序合於規範。

北高行認為，公務員懲處制度的基本精神，在於對人格的整體評價，因此，行政機關在決定懲處措施時，按「一行為不二罰」原則，應就行為人多數違規行為予以整體評價，而非就個別事實切割觀察。

北高行指出，根據軍方調查，陳男4次借貸都是償還原有債務，在半年內基於同一目的反覆為之，卻遭切割評價分4次懲處，並處分撤職，顯然過度處罰，不符比例原則，故判士官長勝訴。

(中時 )