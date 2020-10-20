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美國總統大選受到全球媒體關注，而近來美媒傳出拜登之子的電郵門案件，該起事件引發台灣媒體熱烈討論，認為該爆料就是這次美國大選的「十月驚奇」，國內論壇對於該案的討論無數，但卻有網友指出，美國最新民調顯示，該報導實際上對於美國選情沒有太大的影響，「只有台灣在自嗨」。

民主黨總統候選人拜登次子韓特（Hunter Biden）引爆的「電郵門」醜聞持續延燒，儘管新聞真假難辨，仍引起各方輿論譁然。繼被揭發他在烏克蘭及中國大陸的商業交易涉及貪腐後，前國家安全委員會委員希金斯（Rich Higgins）19日在推特爆料，稱拜登擔任副總統期間，韓特在2010年開始獲得中國大陸資金，並從那一年起，把美國中情局（CIA）在大陸36名特工人員名單賣給中共，造成他們被捕與處決。希金斯以「叛國罪？」暗示拜登恐涉入這起CIA洩密案。

儘管台灣媒體集中報導該案件，許多台灣網友都認為該案件將大大影響11月大選的結果，但是卻有網友貼出近期的美國民調，發現拜登儘管受到電郵門的新聞攻擊，但是在民調中的支持度卻似乎完全不受影響，該民調的數字中拜登仍以52.5%的支持度勝過川普的41.7%，這讓該網友直呼好誇張。

該民調也引起網友們的討論，留言表示「拜登不是躲起來，是去忙慶功宴籌備了啦」、「川粉崩潰」、「就只有台灣人相信川普會贏」、「電郵門都是台灣人在自嗨啦」、「民進黨甚麼時候才會意識到押錯寶了」、「川普GG」。

(中時新聞網)