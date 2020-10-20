近年來隨著民眾健康意識的提升，身邊的減肥族、跑步族、養生族越來越多。區別于以前保健品的購買主要集中在中老年人，而現在營養保健品的購買者中，大陸「90後」越來越多，占比超過25％ 。

據大陸央視財經引述電商平台數據顯示，今年618期間，眼部保健類產品銷售年增率達到4126％、蛋白粉年增達751％、維生素類產品年增率387％，其中「95後」、「00後」成消費主力，活躍用戶年增率達126％。

上海「90後」曾小姐就說，作為辦公室一族，每天大概有8、9個小時要坐在電腦前工作，加班熬夜更是家常便飯，這也讓她早早開始使用保健品，估算1個月差不多花2000多元（人民幣，下同）在保健品上面，也可能額外花費在一些器具上例如按摩儀、泡腳桶等。

過去6年大陸保健品行業市場規模保持兩位數的增速，統計到2019年的市場規模約達2227億元，2021年有望突破3300億元。加上中國大陸擁有龐大的消費群，讓不少海外品牌加速佈局大陸市場。

例如去年澳洲保健品牌斯維詩（Swisse）就在上海開設全球首家實體體驗店。來自日本的保健品牌芳珂（FANCL）進入大陸市場後，今年上半年線上銷量也年增400％。

(旺報 )