知名網路測速機構Opensignal發表了針對全球15國的5G現況報告。他們指出些國家中平均5G下載速度是4G的5~6倍，但是不同國家之間的差距滿明顯的。在台灣，五大電信中也已經有四家都已開台，亞太電信也將在本週四5G開台，究竟目前台灣5G表現對比其他國家是居於哪些位置，一起來了解，

根據15國橫向對比5G與4G下載速度的最新調查結果， 沙烏地阿拉伯以12.5倍的速度差奪下冠軍，全球5G開台衝第一的南韓則是以5.6倍奪下第二位，澳洲以5倍奪下第三位，台灣雖然5G下載速度是4G的6.4倍，但是可能是因為5G最高下載速度來比，僅能排在第四位。

網路測速機構Opensignal公布全球15國5G測速報告，此為5G對比4G的下載速度比。（摘自Opensingal）

除了5G下載速度明顯比4G更為提升外，5G網路的覆蓋率也是使用者能否順利體驗到5G，或者有意願申辦5G的重要關鍵。對此，Opensignal調查，以5G平均可使用時間比例來排序，總共有六國（沙烏地阿拉伯（37%）、科威特（27.7%）、泰國（24.9%）、香港（22.9%）、南韓（22.2%）、美國（21.4%）），台灣5G可用率則是以16.8%位居第七，領先荷蘭、瑞士、澳洲、德國、加拿大、英國、西班牙以及義大利。

網路測速機構Opensignal公布全球15國5G測速報告，此為5G對比4G的可用時間比率。（摘自Opensingal）

Opensingal特別指出，在美國地區5G可用率的表現比下載速度平均表現更好的緣故，乃是因為低頻段5G服務覆蓋率更廣的緣故。但也正是因為如此，在5G對比4G下載的速度上，美國的排名稍微落後，因為高頻段5G相關網路的佈建相對稀疏。而選擇採用高頻段5G服務的國家或者運營商，例如沙烏地阿拉伯、例如美國的Verizon，則能在5G下載速度的表現上，明顯超越其他國家。

順帶一提，蘋果先前所發表的iPhone 12系列，全線支援5G，但是唯有在美國推出的版本支援mmWave毫米波頻段，在其他國家（包含台灣）推出的版本都僅支援Sub-6GHz頻段的5G服務。在台灣有競標到Sub-6GHz 5G頻段的業者，包含中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星都已經開台，唯一沒有標得此頻段使用權的亞太電信，則選擇與遠傳電信合作共用頻譜，即將在本週也將正式開台。

(科技)