體健網紅「小傑」（化名）多年前DIY私密影像，近來在各大論壇、LINE群瘋傳，經查發現原來是一個代號「獵人」的組織，高薪聘請辣妹色誘健美猛男，與對方視訊後，誘騙拍攝裸露影照，並將這些影片上傳至男同志成人影音平台「T網」，受害者達百人，包含消防員、男模、運動國手。

據《ETtoday》報導，「T網」的影片搭配露骨文字敘述「除了結實精壯練就的倒三角上半身讓人遐想，還有全身衣服脫光後的激情」、「穿著緊身自行車衣很有魅力，車褲下更藏著迷人可口的巨蟒」，單支影片賣到新加坡至少20至128新加坡幣（折合台幣約400至2700元）。

據悉，這些影片全出自一個代號「獵人」的男同志組織，成員約4至5人，以窺看健壯男性DIY影片為樂，高薪聘起年輕辣妹透過交友軟體接近獵物後，以色誘方式達成目的，並盜錄私密影片，就連知名男模也受害。

(中時新聞網)