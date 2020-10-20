大同經營權爭奪戰 21日股東臨時會見分曉 11:422020/10/20 工商 沈美幸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大同經營權爭奪戰延長賽勝負，將於21日股東臨時會全面改選董事及獨董揭曉。身為股東臨時會召集權人之一的欣同負責人律師林宏信表示，為確保21日大同股臨會議事順利進行，請保全維持秩序，也首開國內上市櫃公司董事選舉製作選舉票使用說明，讓股東投票有所依循，現場派律師工作人員進行投票解說。 至於市場派內定大同董事長人選林文淵對外放話，市場派穩操勝券，掌控大同股權超過七成，21日大同股臨會可囊括六席董事及獨董，大同不願意隨市場派起舞。身為董事候選人之一的林宏信表示，其他人的事，不方便回答。 (工商 ) #大同 #股東臨時會 #市場派 #大同經營權爭奪戰 #身為 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 財稅專家分析 財政返還鼓勵投資 如同退稅 04:102020/10/20 兩岸要聞 環狀線之爭 侯堅持自建自營 04:102020/10/20 地方新聞 護教師權 屏縣教產會與3校簽約 04:102020/10/20 地方新聞 蘋果好甜 聯發科、大立光帶量攻堅 04:102020/10/20 證券．權證 《店頭市場》統一證「恒生科技指數」ETN標的指數資格認可 櫃買點頭 08:172020/10/20 財經 記者會變來變去 運安會怕什麼 04:102020/10/20 生活新聞 董總23日親自出席會果粉 i12首賣會 五大電信別苗頭 04:102020/10/20 財經要聞 美大選第3場辯論22日登場！川普：與拜登辯論前會驗病毒 05:192020/10/20 國際 OTT TV產業自律規範 出爐 04:102020/10/20 產業．科技 以房養老 前三季衝264億 04:102020/10/20 金融．稅務 財經熱門新聞 川普垮了 台股恐崩盤？專家分析後驚吐4字 - 財經 螞蟻上市 《經濟學人》：大陸相隔700年再創貨幣奇蹟 - 財經 張綱維兩名未成年子女 未公開的是范壁如生的女兒 - 財經 - 工商 虧損裁員還要應付總統吹牛 埃克森美孚秒打臉川普獻金說法 - 財經 再生能源股業績驅動長多 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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