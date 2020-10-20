大同經營權爭奪戰延長賽勝負，將於21日股東臨時會全面改選董事及獨董揭曉。身為股東臨時會召集權人之一的欣同負責人律師林宏信表示，為確保21日大同股臨會議事順利進行，請保全維持秩序，也首開國內上市櫃公司董事選舉製作選舉票使用說明，讓股東投票有所依循，現場派律師工作人員進行投票解說。

至於市場派內定大同董事長人選林文淵對外放話，市場派穩操勝券，掌控大同股權超過七成，21日大同股臨會可囊括六席董事及獨董，大同不願意隨市場派起舞。身為董事候選人之一的林宏信表示，其他人的事，不方便回答。

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