遊戲研發廠商宇峻奧汀（3546）第四季產品動能充足，展望2021年，宇峻董事長劉信表示，明年宇峻的遊戲將會積極朝海外市場發展，包括東南亞、日本、韓國，都是接下來要積極發展的市場。

宇峻今年前三季累計營收11.85億元，較去年同期增41.89％，主要是因為上半年有《三國群英傳M》助攻，帶動營收大幅增加。第四季宇峻還有《潘朵拉的迴響》、《sin七大罪：魔王崇拜》兩款新作將推出，加上12月台北資訊月銷售福袋等利多助攻，將為第四季營運帶來動能。

展望2021年，宇峻已規劃好全年的產品時程，劉信表示，明年一月將以《三國群英傳8》單機作品打頭陣，另外有一款《幻世錄》也預定在第一季推出。接下來則是《三國群英傳M》在東南亞陸續推出，包括新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、越南等地。

劉信表示，宇峻未來在東南亞市場的營運將會是共同伺服器的結構，玩家在遊戲內將可以選擇簡體中文、繁體中文、泰文、印尼文、英語等四種語言，同時也能與不同國家的玩家一起進行遊戲。

明年第二季將規劃《sin七大罪：魔王崇拜》在日本推出，同時也將代理營運弘煜科技的《燐光4》。到明年第三季，宇峻預計將在韓國推出《曉之軌跡M》，日本部分則預計將推出《燐光4》與《三國群英傳M》。

劉信表示，過去宇峻以台灣市場為主，預計明年開始將積極往海外市場拓展，《三國群英傳M》以進軍東南亞為主，旗下二次元產品也將往日本市場推進。

此外，劉信也指出，宇峻接下來也將持續深耕旗下IP，除了手遊以外，也將著墨在單機遊戲、影視方面，讓多元化的IP可以接觸到更多用戶，旗下《幻想三國誌》將與日本動畫公司合作，預計明年第三季將在台灣、海外市場同步推出動畫，宇峻預計可拿到遊戲的開發權，可自行開發或是轉授權給其他遊戲公司開發，也將帶來授權金貢獻。

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