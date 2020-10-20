國民黨智庫今天公布最新民調，6成民眾認為兩岸不會發生戰爭，7成民眾不恐懼共機擾台，至於為了維護台灣尊嚴，不惜與中共打仗，有6成7民眾不認同此說法，藍委謝衣鳳表示，這與一般認為年輕族群更願意透過戰爭為台灣爭取尊嚴的印象大不同，顯示民眾希望維持兩岸和平穩定，盼政府調整兩岸政策，勿製造兩岸對立。

近日共機擾台頻率大增，引發國內外高度熱議，國家政策研究基金會上午公布最新民調顯示，近6成（59.5％）民眾認為兩岸不會發生戰爭，其中政治立場偏綠的受訪者比偏藍者，愈不認為兩岸可能發生戰爭。

針對共機頻擾台，7成民眾心中並不感到恐懼；當問到能否承受兩岸發生戰爭後，除了造成人命死傷之外，還有斷水、斷電及電話網路斷訊等損傷，52％能承受，4成表示無法承受。其中，民進黨支持者有73％可承受，時代力量82％，台灣基進91％，國民黨則僅有32％，出現明顯的藍綠差異。

儘管大部分民眾認為可承受戰爭造成的損傷，但被問到「為了維護台灣的尊嚴，不惜與中共打一場戰爭」時，有67％的民眾表示不認同。值得注意的是，20-29歲有75％不認同，反對的比率居各年齡最高；70歲及以上為52％，比率最低。

國民黨立委謝衣鳳認為，這顯示大部分民眾希望維持實質兩岸穩定和平，而非煙火式的虛名，希望民進黨政府基於民眾需求，重新調整兩岸政策，不要再製造兩岸衝突對立。

若兩岸開戰，有4成6民眾認為美國會出兵協防台灣，認為不會的有34％，其中民進黨支持者有69％認為美方會協防台灣，時代力量70％，台灣基進82％，國民黨則僅有25％，藍綠的差異也十分明顯。另外，即便台美關係近日升溫，僅38％民眾認為台灣可以獲得實質利益，不認同比率高達49％。

國民黨立委陳以信說，不分藍綠都非常「務實」地不贊成與中共開打，且無法承受戰爭引發的不便；有6成民眾不認為會發生戰爭，7成不恐懼戰爭，這是台灣民眾特有的「現實感」。

陳以信表示，傾綠民眾比傾藍民眾，更主觀期待美國出兵保衛台灣，且時代力量、台灣基進雖主觀期待美國協防台灣，但實際上，卻不認同美國實質對台讓利，可看到挺綠民眾有更多「不切乎真實的想像」。

此份民調委託全國公信力民意調查公司執行，加權後的成功樣本為1079個，在95％的信心水準下，最大誤差應不超過±2.98％。

(中時 )