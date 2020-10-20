為了解建商對「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」遵循狀況，消保處與內政部及各地方政府地政局針對全國50建案所使用的「預售屋買賣定型化契約」進行專案查核，全部查核項目均符合規定者僅有4建案，部分查核項目不符合規定者計46建案，其中「總誼建設有限公司-竹南綻」甚至拒不改正，已依法處3萬元罰鍰。

消保處表示，此次共查核「契約審閱權」、「房地標示及停車位規格」、「房地出售面積及認定標準」等15項目，50件中違法最多的其中為違反「通知交屋期限」規定，包括擅自降低遲延利息數額、「交屋前」的修繕義務，變更為「交屋後」的保固責任；違反「房地標示及停車位規格」規定，包括未列明「停車位高度」、未列明「停車空間面積計算方式」、「車道及其他必要空間面積」、「停車空間面積占共有部分總面積之比例」。

而違反「驗收」規定，未列交屋保留款規定或以個別磋商方式，降低交屋保留款數額、不當轉嫁水、電、瓦斯管線費用；違反「保固期限及範圍」規定，如減列結構保固之「項目」、縮減保固「期限」、變更歸責事由，降低「保固責任」。

消保處簡任秘書陳星宏表示，歷年來包括預售屋在內的不動產消費申訴在各縣市皆是前3名，而購屋支出的金額十分可觀。其中違規最嚴重的如「交屋保留款」，在定型化契約明定要有5％的交屋保留款，但業者往往在契約中自行下降至10萬、5萬甚至2萬元，也有業者把交屋前的修繕義務，變更為「交屋後」的保固責任。

陳星宏提及，如果消費者簽約後發現違反定型化契約，可以依消保法17條主張，該定型化契約條款無效。

查核結果確認後，消保處隨即要求各地方政府地政局處要求建商於30日內限期改正，但「總誼建設有限公司-竹南綻(苗栗縣)」拒不改正外，其餘45建案均已改正完畢，苗栗縣政府已依法裁罰3萬元，並再次命限期改正，再不改善可依消保法處5萬至50萬元，並按次處罰。

(中時 )