生寶生技所成立的「生之寶」國際再生醫學科技公司獲樺晟入主，樺晟持有67.74％股份，將利用現有的資源整合與業務優勢，搭配生寶的專業技術及設備，投入再生醫學領域擴大營運。

生寶自2001年成立以來，一直以嚴謹專業的態度專注於臍帶血幹細胞儲存及更多種類幹細胞於臨床上的相關應用與研發；2016年美國AABB期刊曾經報導，台灣的生技公司HealthBanks(生寶)自2008年起即進行臍帶組織凍存，是世界首家進行臍帶組織儲存的細胞銀行。此外，其在幹細胞(例如間質幹細胞)、臍帶血、組織儲存與疫苗等專業領域，皆有豐碩的研究成果，並取得多項相關專利及國際科學期刊論文發表，為生之寶團隊注入更厚實的研發基礎與實力。

這幾年來全球再生醫學領域備受各國重視，政府與民間單位皆積極並投入龐大資源，致力發展再生醫學；光是2018年全球就有將近500億美元的市場規模，而且有研究進一步指出，未來七年全球每年平均成長率高達24.2%，前景相當看好。

目前全球再生醫學主要聚焦三大領域，包括：組織工程與人造器官、細胞療法、以及生物材料相關科研，隨著醫療技術不斷地進步，人們追求健康與美麗的需求更勝以往，因此，對於如何延緩老化、修護受損器官亦或刺激體內組織再生等相關領域已是各國研究發展的重要議題之一。

(時報資訊)