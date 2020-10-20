廣告小妹打臉橫綱凱咪說法。(圖／翻攝自臉書)

F奶網紅橫綱凱咪日前發文吐驚語，透露「網美圈7成都有在賣淫」，價碼從2萬到20萬都有，引起熱議，不過身為網紅的凡槿（廣告小妹）卻步這麼認為，直言「那是妳待的圈子有問題吧」，並加碼爆料最近有名「阿北級渣渣」的事蹟將曝光。

廣告小妹發文打臉橫綱凱咪說法，「說什麼七成網美在賣，那是妳待的圈子有問題吧」，她認為網美分很多種，一種是人美家境好，炫耀給大家看，還有長得普普自稱網美，另一種是近年流行的「酒店妹轉直播主，同時經營 IG 擴展市場尋覓乾爹。」

她也說第三種賣的比例高，「但別把一拖拉庫網美都拖下水」，況且人家你情我願，接著話鋒一轉，「喔對了，本宮昨夜收到一個卦，又是一位阿北級的渣渣，知名人物來著。這兩日應該會曝光，我好期待喔喔喔喔喔。吃瓜吃起來！」爆料一出立刻引起網友熱烈討論，瘋狂卡位等八卦。

其實，日前橫綱凱咪曝光網美圈的暗黑內幕，除了宣稱「7成都有在賣淫」，連賣淫價碼和撈金術都曝光，為網美圈投下震撼彈。

(中時新聞網)