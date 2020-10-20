東門REC&Live

創辦人 黃子軒

「閩客混血」歌手黃子軒在2019年於東門市場設立了REC&LIVE工作室。他不僅開辦廣播電台，與市場內的新創店家一起辦活動，還推出環境劇場，把東門市場變成一個大型劇場。

黃子軒與戲劇團隊從以邀請民眾一同參與的環境劇場之概念出發，從古惑仔漫畫中的經典人物「陳浩南」衍生出台版角色「城浩南」（圖／IN新竹提供）

環境劇《尋找浩南》

黃子軒認為東門市場很像香港古惑仔（黑道混混）電影中的場景，因此，他與戲劇團隊從以邀請民眾一同參與的環境劇場之概念出發，從古惑仔漫畫中的經典人物「陳浩南」衍生出台版角色「城浩南」，在2019年9月推出環境劇《尋找浩南》。參與《尋找浩南》的民眾們可根據活動方提供的地圖，找到圖上被打上星星的店家，就可與演員互動，自己也成為劇中的一環，店家同時可以做生意，當然也可參與演出。

《尋找浩南》不僅成功地把人帶進東門市場，劇情中融入的市場歷史與現今特色，更讓參與者進一步認識到東門市場的古往今來。（圖／IN新竹提供）

東門市場

《尋找浩南》不僅成功地把人帶進東門市場，劇情中融入的市場歷史與現今特色，更讓參與者進一步認識到東門市場的古往今來。這種設計打開了我們對傳統市場的想像，不僅讓更多人走進市場，也讓老市場有了新玩法。

新竹市東區大同路86號

(中時新聞網)