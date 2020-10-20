台灣彩券公司20日推出2款每張售價新臺幣200元的刮刮樂新品「鈔票滿天飛」及「樂刮$2,000」，以「熱議獎金（chatter prize）」為主要的獎項規劃，讓民眾刮出售價5至10倍的獎金機會大增。

台彩表示，刮刮樂「鈔票滿天飛」頭獎200萬元共有5個，1,000元（含）以上的獎項超過24萬個；刮刮樂「樂刮$2,000」有超過15萬個2,000元（含）以上獎項，頭獎100萬元共有3個。2款刮刮樂新品總獎項超過216萬個，總獎金逾10億元。

全球彩券業針對消費者行為的調查結果顯示，刮中購買面額約5到10倍獎金時會想和他人分享中獎的喜悅，稱之為「熱議獎金（chatter prize）」，台灣彩券從市場調查發現消費者在刮中面額5倍（含）以上獎金時回購彩券的意願也會提高。因此，台彩表示，20日上市的2款刮刮樂新品「鈔票滿天飛」及「樂刮$2,000」就是運用以「熱議獎金（chatter prize）」為主要獎項的設計概念，希望讓消費者在體驗刮獎樂趣的同時，創造更多與親友分享的機會。

台彩說，刮刮樂「鈔票滿天飛」每張售價200元，以翱翔天際的飛機撒下漫天飛舞的鈔票作為券面設計，象徵好運與財富從天而降，有2個遊戲刮區，分別是消費者熟悉的「對幸運號碼」與「一刮即中」，頭獎200萬元共有5個，面額的5倍即1,000元（含）以上的獎項超過24萬個，總中獎率28％；售價同為200元的「樂刮$2,000」共有3個頭獎100萬元，並以面額10倍即2,000元（含）以上的獎項為主要訴求，票面滿佈財富感的金幣與錢袋，在「對幸運號碼」刮區搭配「一刮即中」玩法，消費者於遊戲刮區中若刮出「錢袋」符號即可獲得獎金2,000元，2,000元（含）以上獎項超過15萬個，總中獎率25.1％。

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