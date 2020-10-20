第四季邁入電商旺季，從10月底的萬聖節，到感恩節、黑色星期五（Black Friday）、網購星期一（Cyber Monday），再到12月的聖誕節，一連串的節慶檔期吸引全球消費者上網採購所需商品。其中，玩具商品往往是節慶送禮的首選，也成為第四季跨境電商的熱門銷售品項，根據eBay觀察，今年以來受到COVID-19疫情影響，以往較不熱門的玩具種類，像是積木、桌遊、拼圖、戶外玩具都出現明顯的銷售成長，預期國外消費者在第四季對玩具商品的需求將達到高峰。

根據eBay觀察，近年來美國、英國、德國和澳洲四大站點的玩具商品銷售持續成長，凸顯跨境電商市場的玩具商機蓬勃。從商品銷售情形來看，大中華區賣家在高單價商品的銷售額成長遠勝於低單價商品，不過，50美元以上的高單價玩具商品占整體交易量仍有很大的成長空間。

eBay指出，遙控玩具、建構玩具／積木、收藏品與公仔、模型製作等類型，都相當受到消費者歡迎。以遙控玩具為例，無人機一直是遙控玩具類銷售量最多的產品，不過，根據eBay觀察，遙控車及其相關分類反而是近年來成長最為突出的商品。大中華區賣家在遙控玩具產品集中在配件及部件銷售，多半屬於低單價產品，反觀eBay各網站在高單價產品的需求比例較高，成為大中華區賣家開拓玩具商機的機會。

而建構玩具/積木分類的銷售往往是樂高（Lego）一枝獨秀，近年來有許多新興品牌出現，特別是中國品牌的性價比高並配合其他商標生產不同產品，也在海外市場努力宣傳，打開消費者接受度。

另外，智慧玩具的發展讓傳統積木玩具變得更加有趣，程式積木讓孩子透過實體積木玩具的拼砌，配合手機APP或者簡單的程式來進行遊戲、指令和玩樂功能，讓孩子有機會學習程式設計、電子學和機器人技術。具備互動性的電子玩具是近年玩具行業發展的一大方向，根據市調機構Hexa Research推估，全球智慧玩具市場至2025年將達到246.5億美元規模，由2017年到2025年的複合年成長率為15.5％。

而收藏品及公仔一直是玩具品項中銷售最高的分類，涵蓋許多不同主題（包括電影、動畫、主題樂園、軍事系列和運動明星）以及分屬不同年級回憶的收藏級人型公仔。許多知名玩具品牌都在從事收藏品及公仔的相關設計和生產，成為跨境電商賣家的重要供貨來源。

eBay指出，台灣對於日本文化的喜好，讓日本品牌的玩具在台灣廣受歡迎，亦出現不少代理商，無論是日本電影、電視卡通相關玩具，在台灣都相當盛行；近年盛行的扭蛋玩具，其樂趣與特殊性也受到海外消費者的青睞，成為跨境電商賣家採購玩具商品的選擇之一。

至於模型玩具雖然不是所有玩具品項中銷售占比最高的分類，卻是銷售穩定的商品，也包含許多周邊商品，包括油漆、油漆工具、黏著劑、小型螺絲起子和斜口鉗。另外，對許多玩家來說，模型製作就如同真實的汽車，有些玩家會自行改裝，把模型打造成獨一無二的收藏品，對模型製作的周邊商品具有一定的需求。

(工商 )