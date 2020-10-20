全球資金近期加速回流新興市場，帶動新興債走高，10月來上漲約1％，優於全球債市。投信法人指出，儘管美國總統大選結果存在不確定性，寬鬆貨幣政策、利差優勢才是支持新興債表現的關鍵因素，建議投資人把握中長期低利率環境的機會，布局新興債基金。

根據資料統計，10月來，彭博巴克萊新興市場綜合債指數累計上漲1％，超越全球綜合債指數的0.62％，其中，又以新興市場投資級債表現最佳，漲幅達1.18％。

歐義銳榮新興市場債券基金總代理第一金投信指出，新興債近期走揚，主要受惠於兩大理由：一是美元匯價走弱，助漲新興市場貨幣匯價，帶動資產價格上漲；二是美國總統大選前夕，投資人避險需求升高，偏好投資級債種。

有鑑於2016年大選經驗，市場對於今年11月的美國總統大選看法分歧，選舉結果存在不確定性。選前，新興市場投資級債具吸引力；而選後，若全球貿易衝突轉趨和平，有利於經濟成長，風險相對偏高的新興市場高收益債可望出頭。

不過，第一金投信認為，選舉前後的新興債市變化，只是反映短期市場情緒的轉變；而按中長期歷史經驗，貨幣政策、利差優勢，才是支持新興債表現的關鍵因素。

尤其，美國聯準會（Fed）在今年8月的全球央行年會上，提出「平均通膨」框架，即允許未來通膨率有一段時間維持在2％目標值以上，而不會採取升息措施；同時，在9月利率決策會議中明示，現行低利率水準至少會延續到2023年底。

第一金投信認為，各主要成熟國家央行可能效法美國聯準會政策，維持長期寬鬆的低利環境，不僅有助於減輕新興國家的債務壓力，也將壓抑美元匯價，更進一步凸顯新興債的利差優勢，吸引資金流入，建議投資人把握中長期投資機會，布局新興債基金。

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