陸股20日走勢震盪，截至午間收盤，滬指報3,308.31點，跌0.13％，成交額人民幣（下同）1,304億元；深成指報13,479.35點，漲0.43％，成交額2,524億元；創業板指早盤收報2,714.74點，漲0.93％，成交額1,404億元。

從盤面上看，註冊制次新股臨近午盤全線走高，卡倍億、迦南智能均漲停；雲遊戲、白酒、啤酒、今日頭條、物聯網等類股也漲幅居前。半導體、軍工類股低迷，紡織、煤炭、銀行、保險等類股跌幅居前，量子科技類股20日拉回明顯。

(工商 )

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