陸股震盪 深成指午間收盤漲0.43％ 11:522020/10/20 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸股20日走勢震盪，截至午間收盤，滬指報3,308.31點，跌0.13％，成交額人民幣（下同）1,304億元；深成指報13,479.35點，漲0.43％，成交額2,524億元；創業板指早盤收報2,714.74點，漲0.93％，成交額1,404億元。 從盤面上看，註冊制次新股臨近午盤全線走高，卡倍億、迦南智能均漲停；雲遊戲、白酒、啤酒、今日頭條、物聯網等類股也漲幅居前。半導體、軍工類股低迷，紡織、煤炭、銀行、保險等類股跌幅居前，量子科技類股20日拉回明顯。 (工商 ) #成交額 #類股 #陸股 #午間 #收盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 恒指開高29點 美團開盤漲1.9％ 10:092020/10/20 財經 A股開盤漲跌不一 保險、證券等金融類股低迷 09:592020/10/20 財經 《美股掃瞄》憂激勵案未能達協議 美股大跌 08:342020/10/20 財經 《國際金融》激勵案協商現曙光 美股期貨走高 09:082020/10/20 財經 第一金投信：陸股基金 定期定額布局 04:102020/10/20 產業特刊 陸Q3GDP年增4.9％ 前三季轉正 04:102020/10/20 財經要聞 吸中概股回歸 科創板首發CDR 04:102020/10/20 產業財經 盤中零股交易 倒數一周 04:102020/10/20 財經要聞 阿里砸36億美元 控股高鑫零售 04:102020/10/20 財經要聞 《韓股》現代汽車慘跌 KOSPI受累 11:582020/10/20 財經 財經熱門新聞 張綱維兩名未成年子女 未公開的是范壁如生的女兒 - 財經 - 工商 川普瞎吹1通電話可要到7億 石油巨頭秒打臉 - 財經 川普垮了 台股恐崩盤？專家分析後驚吐4字 - 財經 大陸半導體專案頻傳爛尾 地方政府造成重大風險或損失要問責 - 財經 嚇！台積電法說後又殺了 兇手恐是「它」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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