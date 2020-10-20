在連續3個月買入之後，海外投資國出現反彈拋售美債。統計8月的美債前三大海外持有國日本、大陸、英國就合計拋售達248億美元。其中大陸已連續3個月拋售美債，累計規模達157億美元；英國也在3個月內減持260億美元；第一大債主日本同樣在8月拋售146億美元。

據每日經濟新聞報導，美國財政部近日公佈數據顯示，8月海外投資者持倉美債的規模，由7月的創紀錄高位7.097兆美元降至7.083兆美元。作為第二大債權國的大陸在8月拋售美債54億美元，規模降至1.068兆美元，這也是大陸連續3個月減持美債，其中6月減持規模為93億美元，7月小幅減持10億美元。

儘管減持之後，大陸仍為美國第二大債權國，但1.068兆美元的持倉規模創下2017年3月以來的新低。另作為美國第一大債權國，日本8月減持美債146億美元，規模降至至1.278兆美元，當月日本持有美債占美債總額的6.3％，持有比例創新低。

在減持美債的同時，大陸也加大對日本國債的投資，透過日本財政部資料顯示，今年6月至8月期間，中國大陸買入2.2兆日元的日本國債，創下日本國債單季購買量新高。

(旺報 )