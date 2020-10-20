時代力量高市議員林于凱20日在部門質詢時，出示發霉玉米及茄子的照片，質疑壽山動物園預算不足、「伙食」太差，餵食的蔬果類飼料品質低落，給動物的食物都發霉了；觀光局長周玲妏允諾，一定好好照顧動物園的動物，有必要時會增加飼料預算。

林于凱說，8月時已向觀光局反映過動物園飼料有問題，9月接獲觀光局回覆，已更換飼料種類改善發霉問題，不過，近期他發現仍有腐爛、即將到期的食物，腐壞淘汰的葉菜類高達20％。

林于凱列出壽山動物園預算，表示根本原因就是因為觀光局給的錢太少，今年野生動物飼料蔬果類標案預算僅249萬4500元，且這3年採購過程都是流標後，由唯一投標的廠商得標，「沒人願意投標，顯然是因為預算不足」。

反觀政府花在硬體設備的經費相當高，「108年度柴山環境營造工程」預算高達2400萬，林于凱認為，動物園的主體應該是動物，如果改善壽山動物園、柴山硬體環境的經費可撥出5％，即可大幅改善動物園飼料品質。

他說，觀光局長周玲妏在擔任高市議員期間以愛護動物著稱，他要求觀光局要求廠商把關飼料品質，不要讓動物食用不良的飼料，年底設計明年度新標案時，也要加入不良品管控、檢核機制及罰則，更重要的是增加動物飼料預算。

周玲妏當場允諾，年底新標案將納入議員建議，有必要時也會增加預算，保證好好照顧動物園裡的動物。

(中時 )