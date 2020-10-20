前女F4成員劉樂妍，近年將事業及生活重心移往大陸，鮮明的政治立場，不僅常讓網友隔空交火，更被封為「女版黃安」，不過近來到工商銀行辦事時，似乎無法坐進VIP區，讓她崩潰向網友討救方法。

劉樂妍近日到工商銀行辦事，但在大廳裡頭坐得相當久，直言坐到很崩潰的時候，卻看見VIP區從頭到尾都沒有人進出，讓她直呼：「我真的好想進去裡面喔」，因此在微博緊急向網友發問：「我想請問一下，在工商銀行裡面要多少的存款才配坐在VIP區等候」。

劉樂妍微博全文。（圖／劉樂妍微博）

對此網友也紛紛給出回應：「正常50萬，一般都是20萬就可以取優先號」、「找大堂經理問一下，據說買份大額保險也可以」、「要20萬才有資格坐VIP房間裡」，這也讓劉樂妍忍不住道出心中願望：「未來想坐進VIP區，這就是我一個奮鬥的小目標」。

之前藝人歐陽娜娜在大陸「十一國慶」登台獻唱，恐涉及違反兩岸條例相關規定，讓許多台灣網友留言砲轟，對此劉樂妍則跳出來護航歐陽娜娜，怒嗆：「我們不屑台灣國籍，拜託也連我的一起取消吧」。

(中時新聞網)