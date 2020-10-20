41歲楊小姐高齡懷孕，雖然寶寶在36周提早破水報到，經台中榮總醫護人員協助順利產下男寶寶，產後入住台中榮總後護理之家，20日適逢她41歲生日產後護理團隊特別為她舉辦一個別出心裁的慶生活動，台中榮總院長許惠恒

還特別到場祝賀，他也說，產後護理之家自今年七月揭牌營運以來，楊小姐是我們第一位產婦在坐月子期間巧逢生日的媽媽，可謂雙喜臨門。

楊小姐41歲高齡懷孕，因為信任本院醫療團隊的照護，因而到台中榮總高危險妊娠門診找主任曾振志看診，在就診期間得台中榮總設有產後護理之家，也因為喜歡一條龍式服務而立馬簽約。

楊小姐在妊娠36週突然破水，寶寶提早在10月8日誕生，她回想過去驚險的生產經驗，直呼說還好已經轉到中榮產檢，在產兒科團隊的照護之下，媽媽和寶寶產後一起來到產後護理之家，20日剛好是楊小姐生日，台中榮總院長許惠恒得知後，即叮囑產後護理團隊為她舉辦一個別出心裁的生日活動，產後護理團隊除了蛋糕之外，還特別為寶寶準備了手腳拓板，讓楊小姐和老公親手為寶寶拓印，現場氣氛溫馨。

中榮附設產後護理由醫學中心等級的專業團隊照護，由護理部、婦女醫學部、兒童醫學中心、傳統醫學科、復健科以及營養室專業人員，共同為母嬰照護品質把關。另外由資訊室、護理部與智聯服務股份有限公司共同建置醫學中心等級的資訊系統，詳實記錄媽媽及寶寶每日照護紀錄、護理交班、醫師巡診紀錄、感控紀錄等，確保媽媽與寶寶的最高照護品質。

許惠恒也說，「台中榮總產後護理之家自今年七月揭牌營運以來，這是第一位產婦在坐月子期間巧逢生日的媽媽，台中榮總秉持著全人醫療的理念，務必做到全方位身心靈與個人化的照護，讓所有入住產後護理之家的媽媽安心、放心」。

(中時 )