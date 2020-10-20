陸軍裝甲564旅郭姓上士副排長，去年12月奉派到關渡指揮部進行演訓，卻因為當時心冠肺炎爆發，訓練計畫變更，郭員應在今年2月21日返回原單位歸建，未料卻沒有經過請假，自行休假6天，經單位發覺後，要求立即返回部隊報到，郭員才乖乖回到部隊，軍方立即將他移送法辦，經橋頭地院審理後，將郭員依違反職役職責罪判他3月徒刑，得易科罰金9萬元。

根據判決書記載，郭員原本在陸軍裝甲第564旅聯兵一營戰車二連擔任上士 副排長，108年12月23日起奉派至陸軍六軍團關渡地區指揮部，進行聯合演訓操作訓練，但因國軍進行防疫整備，造成訓練計畫變更，郭員應於109年2月21日返回原單位歸建，預計於109年3月9日復返受訓。

法院審理，但郭員當時竟未經請假程序，自109年2月21日起就未回原單位報到歸建，自行放起大假，經原單位察覺有異而緊急聯繫郭員，郭員才在今年3月6日8時23分返回原單位報到，以此方式無故離去職役逾6日。軍方也因此將郭員移送法辦。

法院審理後認為，郭員觸犯陸海空軍刑法第40條第1項之無故離去職役逾6日罪。被告僅不假未歸離去職役逾6日，並非調任新職，其人事權責仍屬原建制單位。法官認為，郭員為現役軍人，本應遵守法紀，依指揮履行職役，竟趁所參加之外地訓練因疫情變更之機，心存僥倖擅自不假未歸返報到，影響部隊領導統御及軍隊紀律維護甚鉅，但念在郭員於犯後接獲軍隊人員通知即返回營區，且坦承犯行，判他3月徒刑，得易科罰金9萬元。

(中時新聞網)