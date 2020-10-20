戴口罩及減少出入人多的公共場所已成為疫情下的全球防疫共識，居家防疫造就了另類宅經濟，並帶來新的投資契機，尤其是電子商務平台與娛樂軟體等兩大領域，以美股為例，根據統計，2020年以來又以資訊科技及非消費必需品類股最受投資人青睞。

新冠病毒改變了消費趨勢，影響短線商業與經濟活動，景順投信指出，新冠疫情讓人們全都待在家裏居家防疫，或是盡量減少出門的機會，防疫措施迫使消費者轉移至電子商務平台，不必出門，貨就送到家，顛覆了過去的消費模式，為網購公司帶來商機。

此外，不少體育賽事也因疫情關係紛紛取消，西班牙足球甲級聯賽（西甲）也在2020年3月透過《FIFA 20》電競聯賽來替代已經被取消的實體賽事。

景順投信表示，科技始終來自人性，科技創新改善人們的生活，其中，電子商務改變人們購物習慣，電競成為最炫的一種育樂大賽，不論是通訊或是網路讓人們無遠弗屆、改變產業和商業結構並帶來商機，這樣的現象在新冠疫情期間更加明顯。

雖然新冠狀病毒為全球經濟整體帶來減速疑慮，但景順環球消費趨勢基金經理Ido Cohen表示，電子商務、線上遊戲等公司的營收來自使用者的參與程度，有鑑於政府基於衛生與安全考量呼籲民眾避開人潮密集的地區並留在室內，這些公司的服務使用率很可能因此上升。

景順環球消費趨勢基金更是很早就看到這個趨勢，並從中掌握投資機會，尤其在疫情期間，投資團隊更是精準掌握這股新科技消費潮流，所選的商品與服務多走在趨勢尖端，包括電子商務、電玩遊戲與串流媒體等長線投資趨勢。

(工商 )