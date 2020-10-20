近來一個男同志影音平台「T網」提供付費觀看，內容全是台灣猛男的自慰或裸體影片，拍攝的男性有體育國手、健身教練及各行各業的精壯男性，每個都有令男性羨慕、女性流口水的精壯肉體。據《ETtoday》報導，T網雇用年輕辣妹誘騙這些男子自拍影片、照片，再上傳販售給會員。

（圖／翻攝網路）

報導指出，數年前有多名喜愛偷窺的男同志以代號「獵人」組成組織，其中不乏有背景、有錢的成員，聘用辣妹向一群猛男下手，從網聊、電愛到最後誘騙這些猛男自拍大肌肌、大蟒蛇、自慰影片。他們的獵物名單中不僅有體育國手，就連男星也入列，卞慶華就是受害名單一員。

報導指出，「T網」提供這些猛男自慰片讓會員付費觀看，文字敘述也相當露骨，諸如「全身衣服脫光後的激情」、「車褲下更藏著迷人可口的巨蟒」，而且還搭配受害者平時的生活照，讓會員觀看時能確認猛男的身分。每支影片折合台幣約在400元至2700元之間，有時遇到受害者是名人，網站還會將價格拉到5位數。

如果想註冊成為「T網」的會員，每個月的月費最高達2500員，不過只有月付超過6000元的會員才能觀看名人自慰片，另外還有VIP會員，半年的會費就要1萬多元，特權是可以下載影片，隨時隨地拿出來欣賞一下。

架設「T網」的余姓男子據瞭解是建中畢業又攻讀法律系，2015年時曾被桃園地檢署以妨害秘密罪起訴，但當時因與受害者和解，被判緩刑。報導指出，余男曾在一場聚會中自誇「T網」是他親手架設，到現在還在賺錢。

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(中時新聞網)