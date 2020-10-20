台灣及美國房市景氣翻揚，帶動台灣連鎖家具龍頭—詩肯(6195)及深耕美國家具市場的客思達-KY(2936)下半年業績穩定成長，由於第4季進入零售消費旺季，詩肯及客思達-KY除原有實體通路推出促銷活動，也強化網路平台與實體門市互動性，希望能推升業績穩定成長。

寬鬆資金環境不僅讓全球股市無畏新冠肺炎疫情肆虐漲翻天，房地產也跟著動起來，台灣房市交易熱絡，美國新屋銷售也連4個月成長，加上新冠肺炎疫情改變了美國家具市場銷售淡旺季趨勢，新加坡當地解封，帶動詩肯及客思達-KY第3季營運表現出色，第4季也不看淡。

詩肯9月合併營收1.83億元，較去年同月成長6.33%，累計第3季合併營收達5.88億元，年增23.99%，創下歷年同期新高，前9月合併為14.6億元，年成長15.28%。

詩肯表示，台灣因疫情控制得宜，下半年出現報復性消費除反映在零售業外，房市交易量也以10%以上的速度成長，帶動第3季合併營收大幅成長，加上新加坡NOVA自解除封城以來，市場同樣也延續8月以來的活絡，爆發的消費力讓營收成長動能不虞缺乏。

截至9月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品3品牌全台分別有78、53、7店，共138店，較8月再增加2店。

往年第3季為美國家具市場傳統淡季，但今年因新冠肺炎疫情對美國衝擊很大，公司遵守社交距離規定，鼓勵居家工作，且過往夏季是美國民眾旅遊季，娛樂消費支出很高，今年因疫情未結束，居家時間增多，反而帶動家具需求上升，尤其是可組裝中價位的家具，透過電子商務平台採購家具也增加，讓客思達-KY第3季業績淡季不淡。

客思達-KY自結9月合併營收9.36億元，較上月9.44億元微幅減少0.84%，累計第3季合併營收為28.69億元，較上季成長17.49%，累計前9月合併營收為76.84億元，年減13.39%，若以功能性貨幣表示，2020年9月合併營收較去年同期成長2.45%，前9月合併營收較去年同期年減9.66%。

由於進入第4季零售消費旺季，詩肯因應市場需求增長推出新一波活動，增加民眾消費誘因，目前訂單表現穩定成長，詩肯預估，第4季可望延續第3季好表現；此外，今年雖有疫情因素干擾，但至目前為止店數已增加10店，展店腳步並未停下，未來仍會持續尋找適合店點持續擴大布局。

客思達-KY近幾年積極布局Online to Offline新零售營運模式，進行數位化轉型，除完善電子平台資料庫外，已陸續完成旗下約200件產品導入3D及擴增實境(AR)等影像技術，完整呈現家具產品視覺化以提升交易意願；面對疫情影響民眾消費習慣，客思達-KY今年新推出的Coaster Fine Furniture APP手機應用程式，透過手機應用程式結合銷售平台與實體門市的互動性，深入大型及區域型零售業者消費市場布局，希望透過線上與實體通路結合，帶動業績成長。

(時報資訊)