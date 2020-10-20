美國國務卿龐佩歐（Mike Pompeo）周一提出警告表示，美國與巴西在強化兩國商業夥伴關係之際，基於自身安全，必須減少對中國進口商品的依賴。

在一場旨在疫後復甦上強化美巴合作的線上高峰會，龐佩歐提到中國大量參與兩國經濟帶來「巨大風險」，並因此強調擴大雙邊經濟關係的重要性。

他表示：「在某種程度上，我們可以找到提升兩國貿易的方式，我們可以減少兩國對於中國進口之關鍵品項的依賴。不管距離現在兩年、五年或十年，我們兩國人民都會更加安全，兩國都會更加繁榮」。

川普政府正努力強化與巴西的關係，試圖籍此反制中國的勢力，盼在這場新的「強權之爭」贏得一些優勢。

巴西極右翼總統波索納洛（Jair Bolsonaro）希望跟進美方腳步，但由於中國是巴西最大的貿易夥伴而受到阻礙，中國是巴西的大豆與鐵礦砂的最大買家。目前波索納洛尚未決定是否如美國政府所尋求的，禁止巴西電信業採購中國華為技術的5G設備。

(時報資訊)