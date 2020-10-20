隔夜美股走跌，韓國KOSPI指數也開低，但開盤半小時後，指數曾經一度力圖重返平盤以上，上漲10點左右。隨後，空方又帶領大盤走跌，多方雖試圖扳回一城，但指數疲弱，早盤幾乎都在平盤以下。目前KOSPI指數為2331.01點，下跌15.73點，跌幅0.67%。

受到利空消息衝擊，起亞汽車以及擁有起亞汽車4成股份的現代汽車，雙雙股價均受重創，早盤跌幅一度更高達6%。之前，因煞車油洩露導致汽車引擎起火，讓現代與起亞陸續要在美國與加拿大，召回逾60萬輛汽車。而為了擺平這件事故，現代汽車可能還要再多花30億美元。這整件瑕疵引擎負面消息，現在看來可能會讓現代汽車集團損失50億美元。

市場認為，雖然現代的新款汽車目前在北美市場享有高人氣，但受到以上利空消息衝擊，現代汽車第3季獲利大概免不了會出現赤字。現代汽車與起亞汽車，計畫在下周一(26)日公布更多第3季營收數字細節。

匯率方面，目前1美元可兌換1139.25韓元，韓元升值2.75元。

(時報資訊)