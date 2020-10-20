全快閃雲端世代資料平台供應商Pure Storage（NYSE: PSTG）協助台灣最大巧克力廠商宏亞(1236)數位轉型，除大幅降低資料儲存空間、減量比達5.2比1，並打造穩定且高效率的IT作業環境，協助順暢整合各部門運作資訊，邁向智慧製造新里程碑。

宏亞旗下擁有「77」和「禮坊」2大品牌，但近年台灣巧克力市場競爭激烈，進口連鎖廠商市占率高達7成。宏亞需與具全球性規模和資源的國際品牌競爭，同時亦面對在地新興業者快速推出產品威脅，明星產品「77乳加」銷售額曾一度衰退至全盛時期的3分之1。

為迎戰產業高度競爭，宏亞決定從根本改進產品創新、生產管理和企業營運能力，2018年投資企業資源規畫（ERP）系統、進行智慧製造轉型，選擇Pure Storage FlashArray承載SAP S/4HANA系統，以統整各部門運作、並結合通路數據，提高產品創新精準度。

Pure Storage指出，平台基礎架構能大幅降低儲存資料占用空間、提高設備投資效益，降低IT部門維護管理所需成本，成功帶動「77乳加」去年市占率躍升台灣第二高巧克力產品。宏亞今年持續加碼投資建置雙活中心，以保障企業資料安全、並增進營運永續性。

宏亞資訊部經理李嘉斌表示，除了保有經典巧克力產品，宏亞亦持續跟隨時代脈動演進，2017年以來在產品、行銷至銷售經歷不少試錯和改進。在智慧製造轉型路上，Pure Storage提供無後顧之憂的IT環境，並為公司投入創新提供充沛且高效的儲存與運算能量。

Pure Storage亞洲副總裁Andrew Sotiropoulos表示，數位轉型路上充斥許多陷阱，許多企業不了解一套高速、高效率、穩定、且容易管理的資料基礎架構有多關鍵，全快閃儲存系統對此提供的「現代化資料體驗」，沒有其他產品能做得更好。

Pure Storage表示，面對全球數位轉型浪潮，製造業需極大化整合企業資源、創造高生產效率，才能提升市場競爭力。智慧製造需布建堅實穩固的IT環境為後盾，Pure Storage將致力提供客戶具簡易性、延續性及永續性的現代化資料體驗，以加速企業實踐智慧製造效益。

(時報資訊)