受到美元走貶、美國兩黨趕在選前達成刺激案協議，激勵LME期鎳漲至11個月高點。隨著主要原料鎳價持續上升，有助支撐不鏽鋼價，預期上游廠燁聯(9957)11月盤價可在平盤以上。

主要金屬消費國中國的需求強勁，且經濟穩定成長，市場預期提振不鏽鋼需求，帶動原料鎳價走升，並漲至11個月高點；鎳價19日盤中攀升至每噸15815美元、創2019年11月以來新高，LME期鎳終場上漲32美元，為每公噸15684美元。

隨著國際鎳價震盪走揚，將支撐不鏽鋼價持續穩在高檔，並且有機會調漲。

國際鎳價本月以來波動，但月均價仍上漲。本月盤價方面，華新麗華10月內外銷盤價仍開高，呈現連續第六個月漲價；但不鏽鋼上游煉鋼大廠燁聯10月內外銷盤價均開平，主要考量已連五個月漲價，波段漲幅大，10月開平盤讓下游及客戶消化庫存。

先前在鎳原料成本高漲帶動，燁聯9月的新盤價持續開高，內銷300系不鏽鋼每噸大漲5000元，漲幅擴大且連續第五個月調漲；外銷同步大漲，300系不鏽鋼熱冷軋每噸大漲180~200美元。

伴隨著LME鎳價自第二季以來持續走揚，燁聯自5月至9月已連5個月漲價，累計內銷300系熱冷軋每公噸共計調漲11,500元；在外銷價格部分，5月漲60~80美元，6月漲0~30美元，7月漲30美元，8月續漲80~100美元，9月更大漲180~200美元。

另一大廠唐榮(2035)9月盤價也是5連漲。唐榮10月盤價也與燁聯同步維持平盤。

(時報資訊)