臺灣銀行自109年10月20日起，於臺灣銀行網站「黃金業務-紀念幣及套裝錢幣訂購」、各分行（簡易型分行除外）及營業部，銷售「日本2020年櫻花套幣」。(該品項銀行不買回)

日本造幣局位於大阪市，同時也是當地聞名的賞櫻聖地，沿著廠區河岸約莫560公尺的櫻花步道，栽種了數量繁多的櫻花樹，其中更不乏稀有的名種，並在每年花季時間開放民眾入園賞櫻。今年花季雖受到新冠肺炎疫情影響，該局取消入園賞櫻的活動，而年度櫻花套幣則仍維持繼續發行。2020年櫻花套幣的主題櫻為「春日井櫻」(Kasugai)，原生於奈良縣春日市，經由人工栽培稼接培育後，每朵「春日井櫻」結有15至20片錦緞般的粉紅色花瓣，花團錦簇，美不勝收。

本次共上市二款「日本2020年櫻花套幣」，其中精鑄版套幣中間為1枚重約20克，印有主題櫻「春日井」的彩色紀念銀章，周圍搭配6枚精鑄(Proof)等級的法償貨幣，限量發行18,000套，每套售價新臺幣6300元。另一款非流通版精美等級套幣，含1枚重約4.3克紀念銀章及6枚非流通版精美(Brilliant Uncirculated)等級的法償貨幣，限量發行45,000套，每套售價新臺幣1,260元。

(時報資訊)