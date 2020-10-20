台鐵局砸253億採購的「最美區間車」EMU900型通勤電聯車，首批2列本周六上午將抵達花蓮港交車，儘管列車尚未抵台卻已傳出10節車廂的900型只有3間廁所，讓旅客憂心要憋尿。台鐵局表示，900型類似捷運，功能為通勤，廁所設置少是以放大運能為考量，少1間廁所，運能可提升40％。

台鐵說，今年新購空調通勤電聯車520輛，使用需求類似捷運，為疏運通勤、通學及短程的無對號列車，與城際電聯車600輛自強號，每節車輛皆設有廁所，兩車種功能需求各有不同，有不同的設計理念。

900型通勤電聯車只有3間廁所。（台鐵局提供）

台鐵局考量上班時間旅客人數較集中，因受限路線容量問題，為提升EMU900型單一車次旅客載運人數，雖較EMU700型及EMU800型少一間廁所，但設計載運的運能可大幅提升40％，將有效疏運尖峰時刻旅客人數。

台鐵說，EMU800型原可提供4個輪椅區域位置，8個腳踏車放置位置，而EMU900型大幅提升至8個輪椅區域位置，16個腳踏車放置位置，可滿足不同旅客之需求。

台鐵表示，EMU900型廁所已全面改用坐式馬桶，較EMU700型及EMU800有坐式馬桶及蹲式馬桶的設計配置，更無性別使用差異，且每間廁所皆設有拋棄式馬桶座清潔墊及清潔液，改善蹲式馬桶使用時，易受車輛行駛搖晃的缺點，或年長者使用蹲式馬桶不便的問題，EMU900型雖廁所數量較少，但整體服務品質更加提升。

(中時 )