55歲退休的王姓女老師，長年教學都是久站授課，退休後參加社區舞蹈班，發現右腳膝蓋常感疼痛及痠軟，蹲下去無力氣再站起，原本O型腿越來越嚴重。經東元綜合醫院骨科醫師施韋伃做「新保膝關節手術」後，O型腿變筆直，也能繼續參加社團跳舞。

施韋伃指出，王老師到東元做X光檢查時發現，右膝明顯內翻變形，有骨刺增生退化及關節腔變狹窄的現象，導致O型腿明顯，且右腳明顯比左腳短2公分，走路有跛腳情況，是中年老人常見的膝關節退化。

施韋伃為王老師做「微創高位脛骨矯正手術」也稱「新保膝關節手術」，經膝內側下方開一微創小傷口，把內側小腿上方脛骨打開，再用強化的鈦合金及微創小傷口，矯正到正常解剖結構的角度，將磨損的關節修復。

王老師手術2個多月後，膝蓋恢復良好，不會痠痛也不用吃止痛藥，腳的外觀也從O型腿變筆直，不僅腿型變美觀，也能行動自如的騎腳踏車，並繼續參加社區跳舞活動，回復良好的生活品質和社交活動。

施韋伃說，新保膝關節手術一般隔天即可拿輔助器下床活動，傷口癒合僅需2週時間，休息3至4週後即可返回職場工作，追蹤發現至少10年至15年不用換人工關節。

施韋伃提醒，平常有膝關節疼痛、不適無力或變形，甚至不只膝痛，開始延伸到臀痛、腰痛等情況，建議及早至醫院就診，以免錯過手術黃金治療期。

(中時 )