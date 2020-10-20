鴻海美國威州投資生變傳聞不斷，鴻海創辦人郭台銘發布英文聲明稿強調，即使市場環境與疫情改變集團擴張時間表，打亂當地製造計畫，但是對於威州承諾沒改變，將繼續與美國總統川普合作，替當地創造更多工作與投資機會。

國外媒體網站The Verge報導，鴻海並未履行美國威斯康辛州的投資承諾，其中LCD面板工廠只不過是一個空殼；員工並無事可做，鴻海以雇用員工的數字來達到取得威州政府補貼的要求；此外鴻海近日也變更工廠建築物的使用目的，從製造改為倉儲。

此外，先前外電報導，威州經濟發展公司執行長休斯（Missy Hughes）日前致函鴻海副董事長李傑，指鴻海未創造獲取2019年補貼所需的足夠就業機會，且設廠計畫規模變更太大，必須重議合約，鴻海才有取得未來補貼款項的資格。

鴻海集團發出聲明駁斥雇用員工僅是為取得補助的說法，指出近期已雇用550名員工，其中90%是威州當地居民，過去3年來，鴻海在當地公司投資規模已達7.5億美元，期間並未取得威斯康辛州經濟發展公司（WEDC）任何補貼；此外有將近2400名的建築工人從嚴寒冬季到酷熱夏季，不間斷地參與當地廠區建設工程。

鴻海集團表示，因應全球科技市場因COVID-19疫情導致的劇變，鴻海今年8月開始與威州經濟發展公司洽商，儘管對威州經濟發展公司的決定感到失望，不過仍深信能與威州經濟發展公司恢復協商並達成協議，支持鴻海在威州智慧製造和帶動工作機會的投資承諾。

此外，人在美國布局個人醫療事業的郭台銘，也發出英文聲明力挺鴻海集團在美國威州投資，他指出，鴻海集團與威州開始合作迄今，世界已發生巨大變化，儘管如此，鴻海集團對威州的承諾並沒有改變。

郭台銘說，市場環境與疫情改變鴻海集團的擴張時間表，打亂當地製造計畫，生產線也有調整。儘管如此，鴻海集團仍推進威州投資項目。

郭台銘指出，鴻海集團再次重申，將會繼續與美國總統川普合作，繼續與威州地方官員合作，為威州創造更多工作機會，吸引更多新投資。鴻海集團會為威州經濟發展做出貢獻，並深信將為威州帶來利益，為地方社區帶來利益。

他說，鴻海集團會繼續努力，爭取讓設施早日完工，只要美國聯邦、州、地方各級像川普總統信守對鴻海集團的承諾，鴻海集團也會信守承諾，讓威州投資項目繼續擴張。

(中央社)