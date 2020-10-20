路過閃光號誌路口，民眾多未能停看聽，致車禍頻仍，歸仁警分局統計109年1月至9月底止，因行經閃光號誌路口未依規定讓車而發生交通事故計319件，迄已造成4人死亡、363人受傷，歸仁警分局今天也公布10大閃光號誌的多事故地點如下：

一、仁德區中正路2段642巷口。

二、仁德區太子路101巷口。

三、仁德區土庫路與土庫六街口。

四、仁德區崑崙路與民安路口。

五、歸仁區臺39線與六甲三街口。

六、歸仁區保吉路與大埔路口。

七、歸仁區南丁路437巷口。

八、歸仁區大德路502巷口。

九、關廟區中山路2段與大富街口。

十、關廟區大仁街與民生街口。

歸仁警分局交通組統計，今年至9月底止，因行經閃光號誌路口未依規定讓車而發生交通事故共319件，其中A1類交通事故4件、4人死亡，A2類交通事故315件、363人受傷，車禍肇事比例相當高。

歸仁警分局提醒用路人，車輛行經閃光號誌路口看到「閃光黃燈」，代表行駛在幹道；若看到「閃光紅燈」，代表行駛在支道。閃光黃燈表示「警告」，車輛應減速接近，注意安全，小心通過；另閃光紅燈表示「停車再開」，車輛應減速接近，先停止於交岔路口前，讓幹道車優先通行後認為安全時，方得續行，請用路人車行經閃光號誌路口務必「慢、看、停」，莫逞快競駛，造成憾事發生。

(中時 )