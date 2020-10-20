近日大陸產的特斯拉Model 3出口的傳聞再成焦點，根據《北京商報》報導，從特斯拉（中國）方面獲悉，特斯拉上海超級工廠已正式啟動整車出口業務，國產Model 3即將登陸歐洲市場。特斯拉相關負責人說，出口車輛為Model 3標準續航升級版，與供應大陸市場的車型保持一致，出口國家包括德國、法國、義大利、瑞士等10餘個歐洲國家。

但回顧去年1月，特斯拉CEO埃隆‧馬斯克曾表示，特斯拉在大陸建立超級工廠是為了滿足本地需求，而不是向其他市場出口。面對不到2年「鋼鐵俠」隨即食言。對此業內人士認為，這與特斯拉在全球面臨的產能危機不無關係。

據了解，目前特斯拉在全球僅有美國、大陸工廠能實現量產。但受疫情影響，特斯拉美國工廠無法全面復工，導致美國加州弗里蒙特工廠面臨生產挑戰，向歐洲市場發貨延遲後。統計今年7月特斯拉在歐洲新車註冊量僅為1050輛，年減幅達76％。

甚至在美國主場銷量也受到影響，上半年特斯拉Model 3車型在美國總銷量為3.83萬輛，雖然拿下最暢銷電動車型稱號，但與去年同期的6.9萬輛相比，銷量仍出現腰斬。

(旺報 )