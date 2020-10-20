蔡英文總統今天表示，今年雖然遇到疫情挑戰，但政府持續推動發展經濟策略，包括即將展開的台美經濟對話與合作，「這些工作都在積極的進行當中」，為達到目標，必須跟世界各經濟體加速連結，她呼籲世界華人運用在各行各業建立的人脈、資金跟資源，結合政府經貿戰略，擴大台灣與各國的合作商機。

蔡英文總統今天出席世界華人工商婦女企管協會世界年會開幕典禮致詞時表示，世華年會很厲害，沒有受到疫情的嚴重影響，能夠如期舉行，除了開會之外，也安排了一些旅遊的行程，要幫忙振興經濟，她非常感謝大家。

蔡英文總統離去時被媒體詢問此事未表示意見。（黃世麒攝）

她也藉機感謝世華在對抗疫情上面的貢獻，包括在全球各地的分會發起捐款、捐贈口罩和防疫物資活動，讓不少台商及僑胞都能夠受到幫助，也協助當地政府跟民眾共同度過難關。

蔡英文指出，台灣經濟雖然遇到疫情的挑戰，但今年仍然能維持正成長，政府透過紓困方案，穩住國內的經濟、提升台灣對外競爭力，也持續推動發展經濟的策略，例如5加2產業創新、六大核心戰略產業、兆元投資計畫、新南向政策，以及即將要展開的台美經濟對話與合作，「這些工作都在積極的進行當中」。

她說，今年台灣製的口罩，讓世界看見台灣產業堅強的實力，除了口罩，未來我們還要建立台灣品牌的全球戰略物資的製造業，並且拓展到其他的市場，為了達到這個目標，我們必須跟世界各經濟體加速連結，希望世界華人能夠運用在各行各業上面經營所建立出來的人脈、資金跟資源，結合政府的經貿戰略，擴大台灣跟各國的合作商機。

蔡英文強調，換句話說，各位是站在第一線，跟政府一起打拼，她在現場詢問大家「有沒有信心」台下則報以大聲的回應「有信心」和掌聲。

她說，世華的好姐妹們代表台灣人亮眼的成就，不論在世界各地，大家站出去的都是台灣品牌，她也非常期待透過各位的經驗和影響力，一起來努力，讓台灣品牌與世華姐妹一樣的亮眼，在全球光芒四射。

蔡英文離開會場時，媒體喊話詢問我駐斐濟代表處人員遭大陸外交人員毆打，以及中天新聞台傳撤照等事件，不過蔡英文僅微笑指著門外的座車，示意還有行程要趕，並未回應。

(中時 )