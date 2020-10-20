新北市新莊區丹鳳捷運站一號出口外，一名老爺爺不慎跌落階梯，頭部遭受撞擊造成出血，當下一名高中生經過，並利用手中的外套替他止血，並以手托住老爺爺的頭部，等待救護車前來救援，見義勇為的行為讓一旁等公車的民眾，將其PO上網，並表示「當下真的很感動。」

一名網友於臉書私人地方社團《愛新莊我是新莊人》發文提到，昨（19）日傍晚6時許，老爺爺欲步出丹鳳捷運站一號出口，卻不慎從階梯跌落，當場頭部受到撞擊造成出血，臥倒於人行道間，一名丹鳳高中男同學見狀後，立刻用學校外套保護爺爺頭部、協助止血，一旁的民眾也幫忙撥打119。

直待到救護車前來，該名男同學才將爺爺交付給醫護人員離去，原PO表示，看見男同學手臂因扶著老爺爺的頭部而手痠狂抖，見義勇為、辛勞的支撐讓他非常動容，說道「不知道你是哪個學校的學生，但你的見義勇為與辛勞的支撐，真的很值得鼓勵與嘉許，希望學校能公開表揚。」而有不少網友看到學生著的運動服指出，該生是「丹鳳高中，錯不了的。」

最後他也透露，老爺爺無大礙清醒的狀態，搭救護車離開。貼文曝光後，網友大力讚賞該名學生，「在這冷漠的時代，這孩子不簡單啊」、「很值得被表揚，很多人都沒勇氣」、「好孩子，新莊以你為榮」、「年輕人還有愛心學校應該表揚」。

(中時新聞網)